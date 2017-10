‘Oudst Aalsmeer’ met foutste vlag geopend

Aalsmeer – Zaterdag 30 september opende de stichting Oud Aalsmeer de tentoonstelling ‘Oudst Aalsmeer’ in het Historisch Centrum op de Historische Tuin. Samen verwijderden de samenstellers van de expositie, Jan Willem de Wijn en Hans Alderden (voorzitter en vicevoorzitter van de stichting), een Aalsmeerse vlag van het startpaneel. Tot veler verrassing bleek het te gaan om de ‘foutste vlag’ omdat de kleurvolgorde van de drie banen niet klopte.

Het verwijderen van de verkeerde vlag was volgens De Wijn symbolisch voor de expositie die geheel openstaat voor voortschrijdend inzicht. Dat geldt zowel voor de tientallen gedateerde voorbeelden op de 14 grote panelen als voor de eveneens van een jaartal voorziene tientallen voorwerpen.

Terug in geschiedenis

Aalsmeerders, Kudelstaarters en Kalslagers worden uitgenodigd om met voorwerpen te komen die nog ouder zijn dan die in de tentoonstelling. Of met andere voorwerpen waarvan zij vermoeden dat die het oudst in Aalsmeer zijn. “We proberen de tijdlijn van ‘Oudst Aalsmeer’ steeds verder terug te leggen in de geschiedenis”, aldus De Wijn. “Daarmee willen we van deze expositie een soort ‘werk in uitvoering’ maken. Het zou eigenlijk wel mooi zijn als over een jaar deze tentoonstelling een heel andere, oudere, samenstelling heeft dan de huidige.”

Pelgrimsfluit

Het oudste voorwerp in het Historisch Centrum is nu een pelgrimsfluit uit de 13de eeuw die werd gevonden bij opgravingen rond het Oude Raadhuis. Het jongste oudste voorbeeld is een Italiaanse houten racefiets uit 1936. Wie wil zien wat er zoal aan oudste voorwerpen en feiten in ‘Oudst Aalsmeer’ boven water zijn gekomen, kan een blik werpen op de 14 panelen. Er is dit keer (vanwege het voortschrijdend inzicht) geen gids van de tentoonstelling gedrukt, maar de panelen zijn gratis te downloaden van de website www.stichtingoudaalsmeer.nl onder ‘Historisch Centrum’. Mogelijk toekomstige wisselingen in het tentoongestelde zullen worden verwerkt in aangepaste edities van deze digitale gids.

Tot en met volgend jaar

Maar de beste indruk krijgt u natuurlijk door een bezoek te brengen aan de Historische Tuin. Het Historisch Centrum Aalsmeer maakt daar onderdeel van uit. De expositie volgt de openingstijden van de Historische Tuin en zal tot en met volgend jaar te zien zijn. Stichting Oud Aalsmeer is benieuwd naar het vervolg dat de inwoners van de gemeente zullen aandragen.

Foto: Hans Alderden (links) en Jan Willem de Wijn voor de ‘foutste vlag’ van Aalsmeer. Volgorde moet zijn: rood van de aardbei, groen van het blad en zwart van de grond.