Ouderenmiddagen en creatief in Het Dijkhuis

Oude Meer – Voor alle buurtbewoners heeft het bestuur van Het Dijkhuis een nieuw initiatief opgevat samen met Marion Weij. Zij is ook actief met ouderen in Aalsmeer. Op de donderdagmiddagen 24 oktober, 21 november en 19 december is Het Dijkhuis open van 14.00 tot 16.00 uur voor een gezellig praatje met elkaar onder het genot van een kop koffie of thee met wat lekkers. Het is dan ook mogelijk om een spelletje te spelen of mee te kijken met wat de anderen doen. Marion wil graag ouderen een leuke middag bezorgen, ze hoopt dat buurtbewoners elkaar hiermee wat beter leren kennen. Loop gerust vrijblijvend even binnen!

Vrijdagmiddagborrel

Iedere laatste vrijdag van de maand organiseert Het Dijkhuis vanaf 16.00 uur een vrijdagmiddagborrel voor bewoners van Oude Meer en Aalsmeerderbrug. De volgende data staan gepland: 25 oktober en 29 november. Het is altijd weer gezellig om bij te praten of nader kennis te maken met buurtgenoten. Kom gezellig langs voor een drankje en een praatje.

Creatief op woensdag

Op de woensdagen is Het Dijkhuis tussen 10.00 en 12.00 open om te komen knutselen of om gezellig een kopje koffie of thee te komen drinken. Loop gerust eens binnen, er zijn verschillende materialen beschikbaar om creatief mee aan de slag te gaan. Het Dijkhuis is te vinden aan de Aalsmeerderdijk 77 in Oude Meer. Kijk voor meer informatie en activiteiten op www.hetdijkhuis.net. Voor vragen/contact kan een mail gestuurd worden naar info@hetdijkhuis.net.