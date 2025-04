Uithoorn – Ouder- en Kindadviseurs maken hét verschil in de preventie. “Wij zijn meteen inzetbaar om ouders en kinderen te ondersteunen. Er is geen wachtlijst of lang aan-meldingsproces”, opent Richard Hampsink van MEEr-groep en ‘Uithoorn voor Elkaar’.

Elk gezin heeft zijn uitdagingen. Kinderen kunnen dan onrustig gedrag vertonen of zich juist terugtrekken in de klas of op de groep. Hij vervolgt: “Als ouders, leerkrachten of medewerkers van de kinderopvang moeite hebben met het gedrag of vastlopende emoties van een kind, nemen zij contact op met de Ouder- en Kindadviseurs.” In de gemeente Uithoorn zijn dat Ilona, Anne en Jet van ‘Uithoorn voor Elkaar’. “Wij zijn een laagdrempelige ingang voor ouders als het moeilijk is thuis”, legt Ilona uit. “In een paar gesprekken kunnen wij het gezin weer op weg helpen.” De Ouder- en Kindadviseurs zijn ook een vraagbaak en sparringpartner voor scholen, kinderopvang en andere samenwerkingspartners over wat beschikbare passende zorg voor kinderen.

Ilona, Jet en Anne benadrukken het belang van hun rol, vooral gezien de lange wachtlijsten binnen de zorg. “Wij zijn snel bereikbaar, makkelijk inzetbaar en heel toegankelijk. De Ouder- en Kindadviseurs bouwen een vertrouwensband op met het gezin. De ouders weten hen altijd te vinden als ze opvoedingsondersteuning nodig hebben of behoefte hebben aan een gesprek.”

Scheiding groot thema

Een goed voorbeeld van deze vertrouwensband was toen Anne drie jaar geleden contact had met een stel ouders over opvoedingstechnieken. Dit contact was heel zinvol waardoor dezelfde ouders onlangs weer aanklopten voor hulp bij een ander moeilijk onderwerp: hun scheiding. Anne vertelt: “Het was nog heel vers en emotioneel voor hen, maar de ouders maakten zich vooral zorgen over de kinderen. Ze liepen rond met moeilijke vragen: hoe vertellen we de kinderen dit en wat zijn de gevolgen?” Ilona voegt toe: “Het belangrijkst is dat zij samen de boodschap aan de kinderen geven en daarbij duidelijk zijn dat de liefde voor hen altijd blijft. En ook wat hetzelfde blijft. Na enkele gesprekken met de ouders, voelden zij zich sterker en waren ze klaar om hun kinderen het moeilijke nieuws te vertellen. Deze preventieve hulp draagt bij aan een goed onderling contact en aandacht voor de kinderen, zodat de kinderen ondanks de scheiding prettig kunnen opgroeien en ontwikkelen.”

Scheidingen van ouders is een groot thema voor de Ouder- en Kindadviseurs en de cijfers bevestigen dit. Meer dan een op de drie huwelijken strandt en dus zal dit een belangrijk thema blijven. Het is dan heel waardevol om vroegtijdig in dit proces bij ouders aan te kunnen sluiten.

Laagdrempelige voordeur

Het team benadrukt het belang van één centrale voordeur, een brede ingang voor laagdrempelige zorg, zoals ‘Uithoorn voor Elkaar’. Zij pleiten voor verbreding van het voorveld en preventie. Als je deze voordeur namelijk weghaalt of versmalt, verzwaart de zorg direct. Je moet gezinnen dan sneller doorverwijzen en het kind gaat dan rap een zorgtraject in met de ouders, of in therapie en dat is vaak niet nodig. Door op tijd met ouders aan de slag te gaan richten we ons op normaliseren en verleggen we de focus en verantwoordelijkheid van kinderen om het probleem op te lossen naar de ouders.

“Als er problemen spelen thuis, laat het kind vaak het ‘alarmpje rinkelen’ voor het hele gezin, dit brengt het proces in gang”, legt Ilona uit. Vaak is een aantal gesprekken voldoende om het gezin te helpen en wordt erger voorkomen. “Iedereen kan nieuwe inzichten krijgen en leren hoe met nieuwe fases van een kind of een gezin om te gaan. Wij zijn slechts passanten, maar geven ouders nét de tools of gebruiksaanwijzing die ze nodig hebben, om een andere aanpak te kiezen voor hun kinderen en het gezin verder te helpen.”

Uithoorn voor Elkaar

Inwoners van Uithoorn kunnen binnenlopen bij ‘Uithoorn voor Elkaar’ met hun vragen. En niet alleen bij Ouder- en Kindadviseurs. ‘Uithoorn voor Elkaar’ is één voordeur waar meerdere disciplines integraal met elkaar samenwerken, zoals maatschappelijk werkers, onafhankelijke cliëntondersteuners, vrijwilligers, ouderenadviseurs en mantelzorgconsulenten. Inwoners worden niet doorverwezen, maar meteen aan de hand genomen naar de best passende hulp. Dat kan ook bijvoorbeeld het Financieel Café zijn, een training, voorlichting of een (sport)activiteit. Deze sterke samenwerking is volgens Anne, Jet en Ilona de kracht van ‘Uithoorn voor Elkaar’.

Op de foto: v.l.n.r. Ilona, Jet en Anne. Foto: aangeleverd.