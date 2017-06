Oude tijden herleven bij Bloemenlust

Aalsmeer – In samenwerking met The Beach en het Aalsmeer Flower Festival organiseerden Lionsclub Aalsmeer Ophelia zaterdag 17 juni een bloemenfestival bij de voormalige bloemenveiling Bloemenlust aan de Oosteinderweg.

Zee van bloemen

Op het terras van The Beach werden de bezoekers welkom geheten door een zee van bloemen, uitgestald op twee grote veilingkarren. Een bloemenpracht in Bloemenlust, zoals het was en zoals het hoort tijdens een bloemenfestival. In deze ‘snoeptuin van bloemen’ hebben kinderen geweldig leuke creaties gemaakt van bloemen, zoals een bloementaartje voor Vaderdag, bloemstukjes, bloemen op hoeden en bloemensieraden. Zij werden daarbij geholpen door top arrangeurs Marloes Joore en Michelle van der Linden. Marsha Hairstyling begeleidde bij het maken van een bloemsieraad voor in het haar. “Zo leuk dat er ook een kinderactiviteit is in Aalsmeer Oost”, aldus een bezoekster. Het is de kracht van bloemen, verbindingen maken met de verschillende locaties van het Aalsmeer Flower Festival.

Boeketten en kraampjes

De bezoekers konden zelf bloemen uitzoeken en daar een prachtig boeket van laten maken door Marloes en Michelle. Op het pleintje naast het terras stonden tal van marktkramen: Annemieke Rozenberg met keramiek, Afke Borgman met mooie bloemenschilderijen, José Kruijer met glascreaties. Marbeads met zomerse tassen en sieraden en Zin met schoenen en meer.

Nicky, Babet en Amarins, drie studenten van het Wellantcollege Westplas Mavo, verkochten zelf gemaakte sleutelhangers voor het goede doel, stichting Day for Change. Voor het goede doel van de Lions was er een raadspel ‘hoeveel eenden zitten er in de kom’. Het waren er 442 en de winnaars hebben inmiddels hun prijzen ontvangen.

Rondleidingen

Henk de Gooijer gaf op aangegeven tijden een rondleiding door Bloemenlust en vertelde met veel kennis en enthousiasme over de tijden van weleer. Prachtige verhalen! In de oude veilingzaal van Bloemenlust werd historisch filmmateriaal vertoond.

Het was een mooie, vrolijke en kleurrijke dag, met de nadruk op bloemen. Lionsclub Aalsmeer Ophelia en The Beach bedanken alle bezoekers, deelnemers en alle sponsoren die dit Bloemenfestival bij Bloemenlust mede mogelijk hebben gemaakt.

Het Vergeten Kind

Bloemen brengen een wereld van geur, kleur, sfeer en beleving. Van bloemen word je blij! Hiermee is een mooie verbinding gemaakt naar het goede doel van Lionsclub Aalsmeer Ophelia, Stichting Het Vergeten Kind. Junior compagnie en showgroep Blackbird Dance heeft zaterdag 17 juni bij de Watertoren, één van de locaties van het Aalsmeer Flower Festival, een ode gebracht aan de vergeten kinderen in de wereld. Een prachtig optreden. Pure emotie! Dit optreden was een initiatief van Jan de Boer van Barendsen Bloemen en Lionsclub Ophelia Aalsmeer. Bedankt Merel Schrama voor het brengen van deze dans voor Het Vergeten Kind.