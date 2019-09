Oude Raadhuis open tijdens de braderie

Aalsmeer – Zaterdag 7 december begint de opening van de feestweek om 10.00 uur traditiegetrouw met de braderie in de Zijdstraat, Altijd weer een grote publiekstrekker. Het centrum van Aalsmeer is dan hét ontmoetingscentrum van het jaar. Je komt iedereen weer eens tegen praat wat bij, eet samen een visje of gezellig poffertjes, profiteert van de koopjes en viert het leven met elkaar!

En dan ’s avonds het grootse evenement; Vuur en Licht op het water met de verlichte boten show waar inmiddels de hele regio op afkomt. Stichting Kunst en Cultuur (KCA) laat iedereen meedelen in de feestvreugde en daarom is het Oude Raadhuis op deze speciale dag van 11.00 uur tot 17.00 uur geopend.

De expositiebegeleiders zorgen vast weer voor iets lekkers, vertellen u over de nieuwe tentoonstelling en over de komende Kunstroute (derde weekend van september). Genoeg redenen of even uit het gewoel te stappen om zich vervolgens te laven aan de fraaie kunst het prachtige gebouw en de heerlijke tuin in de Dorpsstraat.

Janna van Zon