Oude bekenden en frisse blikken op CDA kandidatenlijst

Uithoorn – Het CDA Uithoorn-De Kwakel presenteert met trots de definitieve kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.De Kandidatenlijst is een mooie mix geworden van kandidaten met verschillende achtergronden en perspectieven. Onze lijsttrekker is een bekende en al jaren actief binnen de raad en bij het CDA Uithoorn-De Kwakel: André Jansen! Hij wordt gevolgd door Erik Kreike op plek 2, die ook al lange tijd actief is als onder andere penningmeester. Twee nieuwe gezichten zijn Nienke Hoogenstraaten op plek 3 en Marcel Zethoven op plek 4. Zij zullen met hun frisse blikken nieuwe perspectieven toevoegen aan het team. Op plek 5 staat Nico Tijsterman, die zich als bestuursvoorzitter ook al tijden inzet voor de partij. Daarnaast staan er ook twee jonge leden op de lijst: Laura Vos van 24 jaar en Maayke Goossens van 17 jaar.