Fusie Historische Tuin en Oud Aalsmeer

Aalsmeer – In Oud Nuus is het nieuwe nieuws dat de stichtingen Oud Aalsmeer en Historische Tuin per 1 januari 2022 gaan fuseren. Oud Aalsmeers voorzitter Dirk Jongkind: “In het verleden zijn beide stichtingen om goede redenen gescheiden, deze redenen zijn echter achterhaald. Het is dan ook een logisch gevolg om weer bij elkaar te komen. Met deze fusie hopen we een grotere bestuurlijke slagkracht te bereiken en ook een grotere stem naar buiten toe te realiseren. Ook zal de financierbaarheid makkelijker te regelen zijn vanuit een entiteit. Denk daarbij aan het realiseren van de restauratie van de boerderij Dahlia Maarse.”

Dahlia Maarse

Deze voormalige boerderij op Uiterweg 32 dateert uit 1826. Het pand werd in 1921, precies een eeuw geleden, betrokken door Klaas Maarse en zijn vrouw Geertje Keessen met zoon Willem en dochters Aaltje en Aagje. Cees van Dam belicht in Oud Nuus de geschiedenis van de kwekerij en zijn bewoners. De dahliateelt komt rond 1910 op gang. Ondanks de niet optimale zware ondergrond, resulteert dat toch in een rijke variëteit, met in 1921 de dahlia ‘Roem van Aalsmeer’ Het valt de auteur op dat er in die tijd heel intensieve familieverbanden bestonden tussen en met verschillende grote kwekers zoals Terra Nova en Topsvoort.

De nieuwe Oud Nuus is in Het Boekhuis in de Zijdstraat verkrijgbaar en kost 7,50 euro. Maar een lidmaatschap van Oud Aalsmeer (met vier gratis nummers per jaar) kost slechts 25 euro. Aanmelden als lid van Oud Aalsmeer kan door een mailtje naar info@stichtingoudaalsmeer.nl