Oubaas Piet Tijdeman 80 jaar lid van Scouting!

Mijdrecht – Bij Scouting Jan van Speyk in Mijdrecht vierden ze zaterdag een heel bijzonder jubileum: ‘Oubaas’ Piet Tijdeman is 80 jaar lid van Scouting! Wat een bijzondere mijlpaal! Piet Tijdeman werd in 1939 als 7-jarige lid van Scouting Den Helder en is altijd (met uitzondering van de laatste oorlogsjaren, toen scouting werd verboden door de bezetter) een actief Scout geweest. Hij is al vele jaren bekend als Oubaas, de materiaalmeester bij Scouting Jan van Speyk, waar hij zich nog steeds voor inzet. Scouting Jan van Speyk is superblij en trots op Oubaas!

Met de Scoutingleden en familie werd dit bijzondere feest gevierd. Oubaas werd opgehaald en rondgereden in een mooie auto, hij ontving cadeaus en een waarderingsteken van Scouting Nederland “Lid voor het Leven” en er werd gezamenlijk taart gegeten.