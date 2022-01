OSA reikt cheques uit aan Doopsgezinde Gemeente

Aalsmeer – Afgelopen week zijn er twee subsidiecheques uitgereikt, elk van 1.600 euro, door Joop de Vries, penningmeester van OSA, aan Jeannette Philippo en Jaap van Leeuwen van de bazaar commissie van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer.

Er is via de Bazar Experience 2021 onder andere voor enkele projecten geld ingezameld, zo ook twee keer 1.600 euro voor projecten in Tanzania en in Congo. De stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer heeft de inzamelingen verdubbeld. De subsidies zijn bestemd voor de aanleg van watervoorziening in Tanzania en voor de aanschaf bedrijfs-naai- en breimachines voor de naaischool Centrum voor Vakonderwijs in Congo.

Uitgebreide informatie over beide projecten is te vinden op de website van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer: www.dgaalsmeer.nl en via www.spotanzania en www.mikondo.nl. Meer weten over de stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) of over subsidiemogelijkheden? Kijk dan op de website: www.osa-aalsmeer.nl