Orgelconcert met Joshua Prins in Dorpskerk

Aalsmeer – Zaterdagavond 24 november zal er ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Knipscheer orgel in de Dorpskerk een uniek orgelconcert plaatsvinden. De virtuoze organist Joshua Prins zal een avondvullend programma met populaire orgelbespelingen verzorgen.

Joshua is geen onbekende meer in Aalsmeer en omgeving. Regelmatig verleent hij zijn medewerking aan kerkdiensten in de verschillende kerken en hierin laat hij graag zijn improvisatievermogen horen. Aan Joshua dus de eer om een speciaal concert te verzorgen ter gelegenheid van het jarige orgel. Geassisteerd door zijn broer André Prins, die de orgelregisters zal bedienen, zal Joshua een gevarieerd programma ten gehore brengen.

Klassieke stukken van onder andere Händel, Rubinstein maar ook populaire muziek zoals een Amsterdamse medley zullen te horen zijn. Tevens zal Joshua op aanvraag improviseren. Kortom: voor ieder wat wils! Het belooft een spectaculaire avond te worden en het geeft u een mooie gelegenheid om het orgel eens op een andere manier te horen.

Er zullen tevens live beelden van de organist getoond worden op de schermen in de kerk. De aanvang is 20.00 uur, de toegang is gratis. Wel is er een collecte voor onkosten. Tevens zal er een pauze zijn met koffie en thee in de kerk. Een ieder is van harte welkom in de Dorpskerk, Kanaalstraat 12.

Op zoek naar informatie

Tot slot heeft de orgelcommissie nog een vraag: Voor het verder in beeld brengen van de kerk en het orgel is de commissie op zoek naar mensen die informatie (foto’s, naslagwerk enz.) hebben over de kerk vanaf zijn bestaan. Ook is de commissie op zoek naar namen van orgeltrappers, organisten, enz. Wie meer informatie heeft over de kerk en het orgel, wordt gevraagd dit per mail te sturen naar: knipscheerorgel@gmail.com.