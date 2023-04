Oranjecomité zoekt vrijwilligers voor Koningsfeest

Aalsmeer – Op donderdag 27 april, Koningsdag, organiseert het Oranjecomité Aalsmeer voor de 19e keer de altijd gezellige en goed bezochte familiedag op het Raadhuisplein. Er gaat weer uitgepakt worden met veel attracties voor de jeugd, onder andere met de schiettent, spijkerbroek hangen en eendjes vangen. Ook gaat weer verse popcorn gemaakt worden en kunnen kinderen zelf limonade tappen.

De familiedag wordt mede mogelijk gemaakt door vele trouwe sponsors en ook niet onbelangrijk, zeker vijftig enthousiaste vrijwilligers. Het comité is echter nog op zoek naar een aantal helpende handen. Iedereen vanaf 16 jaar is zeer welkom! Natuurlijk wordt er goed gezorgd voor alle vrijwilligers. De groep luncht samen voor de start en de hele dag door wordt er drinken gebracht en wat lekkers om te eten. Aan het einde van de dag, als alles is opgeruimd, gaan de vrijwilligers samen eten en napraten.

Bijeenkomst maandag

Aanstaande maandag 10 april (tweede Paasdag) wordt een vrijwilligersbijeenkomst gehouden waar iedereen elkaar kan ontmoeten. Nog twijfels over wel of niet helpen om dit weer het leukste feest van het jaar te maken?

Kom dan zeker deze dag langs voor een hapje en drankje, vragen aan de organisatie en kennismaking met de andere vrijwilligers. Aanmelden kan door contact op te nemen per mail via: iris@aalsmeeroranje.nl of bel naar 06-16441684.