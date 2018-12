Optreden Popkoor Amstelveen in P60

Amstelveen – Ook in het nieuwe jaar brengt P60 het beste lokale- en regionale talent. Het maandelijkse Local the Night is inmiddels een begrip in Amstelveen en omstreken, maar in januari kan aandacht voor het altijd swingende Popkoor Amstelveen natuurlijk niet missen!

Bij Popkoor Amstelveen is het afgelopen seizoen weer druk gerepeteerd voor een nieuwe show op donderdag 17 januari in P60. Dit seizoen ging het Popkoor aan het slag het repertoire van Stevie Wonder. Van de stevige Motown beats als ‘Uptight’ tot de prachtige lyrische melodieën als bijvoorbeeld ‘You are the Sunshine of My Life’ en dan weer de voetjes van vloer met songs als ‘Supersticious’ en ‘Sir Duke’ belooft het een gevarieerde avond te worden.

Het Popkoor wordt begeleid door toetsenist en zanger Boris Kothuis (The Pilgrims, Joia). Hij heeft ruim acht jaar ervaring met het leiden van het Popkoor in Haarlem en Amstelveen. Voor elke cyclus wordt aan de hand van een thema een nieuw repertoire gevormd en gearrangeerd. De 15-weekse workshop wordt deze dag afgesloten met een spetterend optreden in P60. Dit onder begeleiding van een professionele band. Donderdag 17 januari, zaal open vanaf 20.00 uur, aanvang concert 20.30 uur. Meer informatie op: www.p60.nl