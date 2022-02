Optreden Piano Man Band in cultureel café Bacchus

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 26 februari speelt de Piano Man Band songs van Billy Joel en Elton John in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Elton John en Billy Joel zijn twee van de meest succesvolle artiesten aller tijden. Zeer verschillende muzikanten, maar met de nodige overeenkomsten: beiden beleefden hun doorbraak in de jaren zeventig, trekken nog altijd overal ter wereld volle stadions en begeleiden zichzelf op de vleugel.

Zanger en pianist Daniel Roos (Gorinchem, 1987) is al van jongs af aan groot liefhebber van de muziek van zowel Billy Joel als Elton John. Met zijn Piano Man Band speelt hij de hits en mooiste en meest swingende nummers van zowel Billy Joel als van Elton John. Met de energie en de sound van de shows uit hun hoogtijdagen brengt de Piano Man Band een muzikaal eerbetoon aan de twee zangers/pianisten!

De Piano Man Band zal in trioformatie optreden. Zanger en pianist Daniel Roos wordt begeleid door drummer Ferdi Schaap en bassist Thom Goosens. Het belooft zowel een intieme als energieke show te worden. Aanvang: 21.00 uur, zaal open vanaf 20.30 uur. Tickets à 13,50 euro via www.cultureelcafebacchus.nl.