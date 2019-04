Optreden New Cool Collective in P60

Amstelveen – New Cool Collective komt naar Poppodium P60 op vrijdag 19 april. New Cool Collective is het übercoole jazz-collectief onder hoede van saxofonist Benjamin Herman. Opgericht in 1993 heeft de band jazz naar een jonger en breder publiek gebracht. Uitstapjes naar pop, afrobeat of hiphop zijn voor de band verre van een probleem en laten eens te meer de veelzijdigheid van deze muzikanten zien.

Stond het voorjaar van 2018 nog in het teken van album ‘Electric Monkey Sessions 2’ – waarop de band een nog rauwere en meer analoge sound had dan ooit tevoren – daar werd de focus in het najaar verlegd naar het 25-jarig jubileum van de band. Naast tal van unieke activiteiten kwam de band met een speciale release: ‘XXV’. Het album vertegenwoordigd een lang niet volledige dwarsdoorsnede van wat NCC de afgelopen 25 jaar heeft uitgebracht. Het bevat tien feestelijke nummers, stuk voor stuk persoonlijk geselecteerd door de bandleden.

New Cool Collective tourde ontelbare keren langs de hipste jazzclubs en festivals over de hele wereld. Ze werkten samen met onder meer Typhoon, Guus Meeuwis, Tony Allen, Mapacha Africa en Georgie Fame. Vanavond komt de big band extraordinaire naar Amstelveen voor een spectaculaire show!

Vrijdag 19 april, zaal open vanaf 20.00 uur, aanvang 21.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.p60.nl.