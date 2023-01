Optreden Hobo String Band in De Oude Veiling

Aalsmeer – Na enkele succesvolle try-outs op besloten feesten, gaat de Hobo String Band optreden voor hen die een avondje nostalgie willen beleven en voor hen die zin hebben in een dynamische en swingende presentatie.

De Hobo String Band was in de jaren zestig en zeventig één van de leidende countrypopband van Nederland. Er werd gespeeld in jongerencentra, maar ook tijdens grote festivals en de deels Aalsmeerse band wist het publiek aan het dansen te krijgen in onder andere Paradiso en het Concertgebouw.

Grondleggers van de Hobo String Band zijn Dick Kuin (zang, gitaar en banjo) en Leen Mulder (fiddle en mandoline) en de twee hebben zich omringd met de vier top-muzikanten Jan Erik Hoeve (pedal steelgitaar, banjo en zang), Tristan Hupe (drums), Peter van Soest (bas en zang) en Sander de Vries (gitaar).

Het zestal staat garant voor dezelfde positieve, sfeervolle en dampende sound van toen. Bekende nummers van weleer, waaronder ‘Only A Hobo’ en ‘Drunken Sailer’ van de succesvolle LP ‘Dedicated to Fiedel’ zullen klinken, maar ook nieuwe, toegankelijke Americana nummers zijn in het repertoire opgenomen.

De Hobo String Band is te zien en te horen op zaterdag 4 februari in De Oude Veiling in de Marktstraat. De aanvang is 20.30 uur en de toegang bedraagt 10 euro per persoon. Kaarten zijn (alleen contante betaling) te koop in de muziekwinkel van Leen (Stage Music Shop) in de Schoolstraat en bij De Oude Veiling. Er is plaats voor maximaal 120 persoon. Bent u/jij erbij? Twijfel niet te lang, want de animo is groot. Na de eerste aankondiging op Facebook werden gelijk al heel wat kaarten gereserveerd.