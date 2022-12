Optreden Frank Paavo kwintet in Bacchus

Aalsmeer – Saxofonist Frank Paavo presenteert op zaterdag 10 december zijn nieuwste album ‘Frankly Speaking’ in cultureel café Bacchus. Met zijn kwintet, bestaande uit Suzan Veneman (trompet), Wolfgang Maiwald (piano), Paul Berner (bas) en Franc Auf dem Brincke (drums), legt de Amsterdamse saxofonist en componist Frank Paavo op vrolijke en speelse wijze de stemmingen en bewegingen van de energieke metropool vast. Dat biedt een rijk palet aan veelzijdigheid en originaliteit en omvat drie generaties verregaande artistieke verkenning.

Aan het roer maakt Paavo de reis de moeite waard. Zijn muziek ademt verleden en tegenwoordige tijd. Paavo’s muziek is verrassend, doorleefd, in een jasje van bedrieglijke eenvoud en humor. Met zijn verhalende saxofoonschilderijen brengt Frank Paavo een geestige tegenstem in jazz. Met frisse melodieën, sterk samenspel en gedurfde arrangementen is ‘Frankly Speaking’ een album van pure muzikale expressie dat de dynamiek weerspiegelt van het leven.

Het optreden van het Frank Paavo Kwintet in Bacchus aan de Gerberastraat begint zaterdag om 20.30 uur. De entree is 15 euro, met (duo)vriendenkaart 12 euro en jongerentickets (tot en met 25 jaar) kosten 10 euro per stuk. Kaartverkoop via de KCA Ticketshop en www.skca.nl