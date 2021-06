Optimist on Tour meert aan in Uithoorn

Men neme een gezellig dorp aan de Amstel, een enthousiaste club initiatiefnemers en sponsoren, een roeivereniging die de boel faciliteert en 300 schoolkinderen die dolgraag een keer gratis willen kennismaken met zeilen, kanovaren, suppen en windsurfen. Dan krijg je Optimist on Tour, een driedaags watersportevenement dat van 17 tot en met 19 juni aanmeerde bij Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter in Uithoorn.

Gidus Buisman, voorzitter van de Stichting Promotie Uithoorn en de Kwakel (SPUK), wilde vorig jaar Optimist on Tour al naar Uithoorn halen, maar toen gooide corona roet in het eten. Gelukkig lukte het dit jaar wel, met hulp van Initiatievenfonds Uithoorn & De Kwakel, Stichting Ondernemersfonds Uithoorn-De Kwakel, Albert Heijn Jos van den Berg en Amstelhof Sport & Health Club.

Het waterfestijn leverde mooie plaatjes op: kinderen van 8 tot 12 jaar die aandachtig luisterden naar de uitleg van de instructeurs, jongens en meisjes die de eerste zeilmeters in een Optimist maakten en kinderen die voor het eerst in een kano zaten of die wiebelig op een sup of windsurfplank stonden. Aan de wal was ook genoeg te doen. In het Waterlaboratorium deden de kinderen proefjes en leerden ze spelenderwijs over water.

Optimist on Tour in Uithoorn was een groot succes en de SPUK rekent erop dat het een jaarlijks terugkerend evenement wordt.