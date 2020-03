Oproep Feestweek: Stuur een kaartje naar ouderen

Aalsmeer – De organisatie van de Feestweek Aalsmeer wil oma’s, opa’s en verstandelijk beperkten in Aalsmeer verblijden met een beetje extra aandacht en vraagt inwoners een kaartje naar hen te sturen:

“Vanwege de nieuwe corona-maatregelen mogen er geen bezoekers meer langs bij zorgcentra en verpleeghuizen in Nederland. Daarom zijn we samen met alle 45 vrijwilligers van Feestweek Aalsmeer een initiatief gestart om de bewoners van de zorgcentra in Aalsmeer met een kaart een hart onder de riem te steken. Wil jij de ouderen en verstandelijk beperkten in onze gemeente ook een kaartje sturen? Stuur je kaart naar: Feestweek Aalsmeer, t.a.v. Kaartje voor ouderen, Postbus 40, 1430 AA Aalsmeer. We feesten elk jaar samen, maar ook in moeilijke tijden staan we voor elkaar klaar in Aalsmeer.”

Het verzoek van de verschillende centra is om het kaartje niet langs te brengen, maar echt via de post te sturen. “Wij verdelen de kaarten over de verschillende centra”, besluiten de vrijwilligers van Feestweek Aalsmeer hun oproep. Doet u/jij ook mee? Stuur een kaartje en tover een glimlach op de gezichten van ouderen en verstandelijk beperkten.