Oproep burgemeester: Wie verdient een lintje?

Aalsmeer – Kent u iemand die een lintje verdient? Vast wel! Want overal in Nederland en zeker in Aalsmeer zetten veel mensen zich belangeloos in voor de samenleving. Deze mensen verdienen waardering en erkenning vanuit de samenleving.

Koninklijke Onderscheiding

Om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding gelden bepaalde richtlijnen. Deze zijn te vinden op aalsmeer.nl/lintjes. Belangrijk is dat de inspanningen gedurende langere tijd worden uitgevoerd en ten gunste komen van de samenleving of dat zij een voorbeeldfunctie vervullen. Daarnaast kan een lintje alleen aangevraagd worden in de gemeente waar degene voor wie u een lintje aanvraagt woont.

Draag die bijzondere persoon voor!

Wilt u iemand voordragen voor de algemene gelegenheid (Lintjesregen) in april 2022? Raadpleeg dan de informatie op aalsmeer.nl/lintjes of neem contact op met Marja Wiersma van het Kabinet van de burgemeester van de gemeente Aalsmeer via telefoonnummer (0297) 38 75 12 of via het e-mailadres marja.wiersma@aalsmeer.nl. Uw aanvraag moet vóór 1 juli 2021 bij de gemeente ingeleverd zijn.

Via www.aalsmeer.nl is een video te zien waarin burgemeester Gido Oude Kotte een oproep doet om een inwoner voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding.