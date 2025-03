Opnieuw puntendeling voor Argon

Mijdrecht – In een zeer matige wedstrijd tegen Montfoort SV ‘19 heeft Argon net als vorige week genoegen moeten nemen met een puntendeling. Middels een vrije trap vanaf achttien meter kwam Argon op voorsprong. Dat duurde tot een kwartier voor het eindsignaal. Een gemakkelijk gegeven strafschop werd keurig ingeschoten. Er kwam nog wel een slotoffensief van beide ploegen maar dat leverde geen doelpunten op.

Behoudend

Aanvaller Sven Beek moest na de warming-up afhaken, voor hem kwam Jeroen Houwing in de basisopstelling. Al gelijk in de eerste minuut moest doelman Saverio Zondag handelend optreden, eerst kwam er hoge voorzet die hij met vuist tot hoekschop verwerkte. Ook de hoekschop werd met de vuisten weg geranseld. Even daarna bereikte een voorzet vanaf links Mika Keizers, maar hij kon de bal niet onder controle krijgen. Na zo’n dertig minuten zagen we een vrije trap van Montfoort die bij Emrie Bakker terecht kwam, Bakker mikte te hoog. Ook Teun Ros mikte de bal over het doel van Argon. Vlak voor rust kreeg ook Argon een vrije trap, net buiten het strafschopgebied. Jordy Zwaneveld stapte over de bal en Raoul van Wijk schoot laag en hard langs de muur in de hoek, onhoudbaar voor doelman Bart Meuleman, 1-0. Daarna zagen we een verre ingooi van Montfoort die in het doelgebied terecht kwam, maar de bal werd een prooi voor doelman Zondag.

Rommelig

De tweede helft was vooral rommelig. Montfoort wilde wel maar kon niet en Argon probeerde de kleine voorsprong vast te houden. Montfoort was wel gevaarlijk bij hoekschoppen of als er hoge voorzetten werden gelanceerd maar de aanvallers met toch een behoorlijke lengte profiteerden hier niet van. Na tien minuten moest Fedde Groen van Montfoort met een naar zich liet aanzien ernstig aandoende knieblessure per brancard afgevoerd worden. Even daarna zette Argon-coach Jeroen de Zwaan verse krachten in, Quentin Oliekan en Sherweny Felicia kwamen in het veld. Er volgde een rommelige fase met een vrije trap voor Montfoort die in de muur eindigde en een hoekschop voor Argon met als gevolg een inzet van Cas Jansen, maar de bal ging naast. Net toen Stan van Balgoijen werd ingezet meende scheidsrechter Meuwese Montfoort een strafschop toe te kennen, Tim Huisman werd van dichtbij van achteren tegen z’n arm geschoten. Vanaf elf meter vonniste Dion van Herpen het vonnis, onhoudbaar voor doelman Zondag.

In de slotfase waren er pogingen van beide ploegen. Raoul van Wijk stuitte op keeper Meuleman, Teun Gortenmulder kopte over na een hoekschop, invaller Junior Kolfschoten testte doelman Zondag nog even en bij een hoekschop dook Zondag op bij tweede paal. Derhalve wederom een teleurstellend resultaat, inmiddels het negende gelijkspel voor Argon dit seizoen. Zaterdag gaat Argon naar FC De Bilt, dat na puntverlies van de koploper weer kansen op de titel ziet.

Op de foto: In duel om de bal. Foto: Hans van Gelderen.