Opgeruimd staat netjes!

Aalsmeer – Zelfs bij wind en kou is deze inwoner regelmatig te zien langs de oevers van de Westeinderplassen. Hij ruimt achtergelaten afval op. Vuil dat achteloos wordt weggegooid, terwijl er toch her en der vuilnisbakken staan. In een mum van tijd heeft hij een vuilniszak vol met blikjes, piepschuim (wat niet vergaat) en andere troep.

Een jaar nu gaat hij bijna wekelijks met een vuilniszak op pad. De reden? Hij kon het niet meer aanzien dat het rond ‘zijn’ Poel zo’n troep is en tijdens een wandeling besloot hij actie te ondernemen. Het geeft hem voldoening om op te ruimen. En, ongelooflijk maar waar, iedere keer weer heeft hij in een mum van tijd een vuilniszak vol!

Goed dat er inwoners zijn, die Aalsmeer net een beetje mooier maken. Hulde voor dit ‘schone’ initiatief!

Foto: Ria Scheewe, Aalsmeer