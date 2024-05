Openlag bij TTC De Merel￼

Mijdrecht – Zondagmorgen 13 graden Celsius, een droge en half bewolkte dag was het voor de 48e keer dat TTC De Merel haar Opendag hield. Dit keer was er ook een primeur omdat er een E-Bike Groep is ontstaan binnen de Toer Trim Club De Merel. De ontvangst was om 08:30 uur met een heerlijke (gratis) consumptie en er werd gestart om 09:00 uur. De zon kwam een beetje tevoorschijn en de drie racefiets groepen in totaal 36 personen met 6 nieuwe gastrijders en de E-Bike Groep met 9 deelnemers waren aan hun route begonnen. De route voor de nieuwe E-Bike Groep ging richtingAbcoude, met een lengte van ongeveer 40 km in noordoostelijke richting. Via Waverveen, Botshol, Abcoude, Loenersloot, Nieuwer ter Aa en Wilnis weer terug naar het Veenweidebad voor een tweede (gratis) consumptie en een evaluatie van de rit samen met de al teruggekomen racefietsers.

Veilig gevoel

Er werden enquêteformulieren ingevuld en besproken hoe deze E-Bike Groep een vervolg zal krijgen. Wat ons opviel is dat de nieuwe leden allemaal enthousiast waren over de gereden rit en de tekens die onderweg werden gegeven door o.a. onze voorrijder Aad van ’t Hart. Ze werden als duidelijk hoorbaar ervaren en het veilige gevoel dat er iemand op de groep let. Bij een smalle verkeerssituaties of een onoverzichtelijke bocht geeft hij één fluitsignaal om te ritsen (achterelkaar rijden). Als de situatie weer veilig is twee fluitsignalen (weer naast elkaar rijden). Bij pech of een andere belangrijke reden om te stoppen wordt er drie keer gefloten. Ook vonden de nieuwe deelnemers het groepsgevoel om bij een club te horen erg fijn.