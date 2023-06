Opening wilde beestenpad bij Boerenvreugd

Aalsmeer – De palen van het wilde beestenpad zijn geplaatst in het Hornmeerpark, het feest ter gelegenheid van 30 jaar Kinderboerderij Boerenvreugd kan starten. Aanstaande zondag 2 juli zijn er allerlei leuke activiteiten op de kinderboerderij in de Beethovenlaan. Eerst is er om 11.00 uur de officiële opening van het wilde beestenpad door kinderburgemeester Stan van Kessel en burgemeester Gido Oude Kotte. Iedereen is welkom om dit speciale moment bij te wonen.

Vervolgens mogen alle kinderen, hun begeleiders en ouders het pad ontdekken en deelnemen aan de ‘speurtocht’. Om het pad te lopen moet er een QR code gescand worden met de mobiele telefoon (niet vergeten om mee te nemen), waarmee toegang wordt gekregen tot de vragen en opdrachten die bij de wilde beesten horen.

Dankzij JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) is dit mooie en leerzame wandelpad tot stand gekomen. Het wilde beestenpad is volgens de makers leuk om met jonge kinderen te lopen, maar ook met wat oudere jongens en meiden. Deelnemen aan de feestelijke activiteiten bij Boerenvreugd kan zondag tot 15.00 uur.

Foto: Kinderboerderij Boerenvreugd