OPENING SCAU-SEIZOEN MET GERARD ALDERLIEFSTE EN COR BAKKER

Uithoorn – Het openingsconcert van het nieuwe culturele seizoen van de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) zal plaatsvinden op zondag 15 september a.s. om 14.30 uur in De Schutse te Uithoorn (de deuren van de zaal gaan om 14.00 uur open). Pianist Cor Bakker en zanger/gitarist Gerard Alderliefste hebben elkaar op meer dan één vlak gevonden. Allebei zijn ze, naast bewogen vertellers en gepassioneerde muzikanten, ook vader van een jong kind en wonen ze op een steenworp afstand van elkaar, in het hart van de Amsterdamse Jordaan. Dat moest wel tot iets moois leiden en dat heeft het ook gedaan.

‘En route’

In de studio bij Cor Bakker thuis werd het plan geboren om samen op reis te gaan: ‘En route’, met liedjes uit ons collectieve geheugen, een intiem concert vol herinneringen. Op reis naar de tijd dat we in de auto naar Frankrijk reden en luidkeels meezongen met Gérard LeNorman, Julien Clerc, Les Poppy’s, Michel Fugain, Frida Boccara en Jacques Brel. En dat we luisterden naar prachtige chansons als ‘Les moulins de mon coeur’ van Michel Legrand en ‘Laat me’ van Ramses Shaffy. Dus ontkurk de wijn, want we gaan ‘en route’!





Verfrissend en virtuoos

Gerard Alderliefste was bandleider op Shaffy’s laatste tournee en maakt geen geheim van zijn liefde voor de muziek van Nederlands grootste chansonnier. De combinatie van Cor’ s virtuositeit op de piano en het geluid van Gerard’ s gitaar maken het geheel tot een uiterst verfrissende samenwerking.

Kaartverkoop en informatie

Ongeveer een week voor de concertdatum begint de verkoop van losse kaarten in de boekhandels The Read Shop Express (winkelcentrum Zijdelwaard) en Bruna (winkelcentrum Amstelplein). Ze kosten 15 euro per stuk; jongeren tot en met 16 jaar betalen slechts 7,50 euro. Op de website van de SCAU is alle informatie te vinden: ga naar www.scau.n