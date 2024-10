Opening nieuw politiebureau Uithoorn-Aalsmeer

Uithoorn – Onder overweldigende belangstelling is afgelopen zaterdag 12 oktober het nieuwe politiebureau van het basisteam Uithoorn/Aalsmeer aan de Koningin Máximalaan in Uithoorn geopend. Burgemeester Heiliegers en zijn collega Gido Oude Kotte uit Aalsmeer openden het bureau. Niet door een lintje, maar een ketting door te knippen. Dit alles onder het toeziend oog van de politiemedewerkers en de inwoners van beide gemeenten die in groten getale aanwezig waren.

Even wennen

Aan het nieuwe politiebureau aan de Koningin Máximalaan is anderhalf jaar gewerkt en het vervangt het oude bureau, tegenover het gemeentehuis. In zijn toespraak gaf Burgemeester Pieter Heiliegers eerlijk toe dat het even wennen is dat het politiebureau niet meer zo dichtbij het gemeentehuis van Uithoorn gelegen is. Simpelweg de straat over steken is er vanaf nu niet meer bij. Maar het was hard nodig, want het oude pand voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Bovendien ligt het heel centraal tussen de gemeente Uithoorn en Aalsmeer en zal daarom beide gemeente beter bedienen.

Modern gebouw

Het is een mooi en modern nieuw pand wat past bij een waar het politiekorps van het basisteam Aalsmeer – Uithoorn voor staat en waarin zij voor nu en in de toekomst hun belangrijke werk goed kunnen blijven uitvoeren. De politie speelt een onmisbare rol in de dorpen en zet zich in om inwoners te beschermen, misdaad te bestrijden en hulp te bieden bij nood. Dit is dus niet alleen een plek waar agenten zich thuis moeten voelen, maar ook wat voor inwoners toegankelijk moet zijn en waar men laagdrempelig naar binnen kan stappen.

Mooi openingsprogramma

Mensen konden afgelopen zaterdag alvast een kijkje komen nemen in het politiebureau. Er was een mooi programma samengesteld vol festiviteiten voor alle leeftijden. Met name veel jonge inwoners waren onder de indruk van al dit politiegeweld in de goede zin van het woord. Want hoe leuk is het om in een politieauto te mogen zitten, op een stoere motor met sirenes plaats te mogen nemen en zelfs ingehuurde boeven te mogen vangen in samenwerking met echte politieagenten. Er liepen al een aantal potentiële nieuwe krachten die ons korps over een jaar of tien kunnen komen versterken!

Voor één keertje in het cellenblok

Normaal gesproken kom je liever niet in een cellenblok van de politie, maar nu was er veel belangstelling voor een rondleiding om het bureau van binnen te zien. Het was erg druk en men moest dus wel even geduld hebben om binnen te komen. Iedereen was na afloop onder de indruk van alles wat men kreeg te zien. Hoewel wij vernamen dat men de WC thuis toch meer kon waarderen qua luxe. Al met al was het een geslaagde opening van een prachtig nieuw politiebureau waar we best een beetje trots op mogen zijn. En de nep boeven waren aan het eind gearresteerd en belandden in de cel.

