Open tuinen zondag goed bezocht

Aalsmeer – De weergoden waren zaterdag 8 juni erg onrustig met het gevolg dat het bezoeken van de open tuinen er nagenoeg niet van kwam. In de ochtend was het rustig, maar in de loop van de middag gingen de echte liefhebbers gelukkig wel op pad. De harde wind werd getrotseerd.

Zondag 9 juni was alles anders. Het zonnetje scheen, echt een dag op buiten te zijn. De tuineigenaren waren vroeg opgestaan om herstelwerk na de storm te verrichten. Klaar om vanaf elf uur bezoekers te kunnen ontvangen. En deze bezoekers kwamen, met velen zelfs. Ze genoten van grote en kleine hobby-paradijzen in het groen, vol bloemen en her en der met leuke aangebrachte details. Ook de met de andere hobby, onder andere bijen en treinen, gecombineerde tuinen oogsten veel bewondering.

Groener en bloeiender Aalsmeer

Totaal achttien mooie voorbeelden van tuinliefhebbers waren dit weekend te bewonderen. Allen van inwoners die hun dorp Aalsmeer mooier willen maken. Groei & Bloei afdeling Aalsmeer en omstreken doet elk jaar een poging om mee te werken aan een groener en bloeiender Aalsmeer. Naast de open tuinenroute wordt in mei al vele jaren de Geraniummarkt georganiseerd.

Voortuin keuring

Ook worden jaarlijks voortuinen gekeurd in iedere keer andere wijken. Dit jaar gaan de juryleden in de eerste twee weken van juli op pad in Kudelstaart. In de Rietlanden en de wijk op het voormalige RKDES-terrein worden de voortuinen beoordeeld. Gekeken wordt onder andere naar: Is de tuin zichtbaar vanaf de weg en is er over de beplanting nagedacht, zodat er het hele jaar door kleur is? Past de tuin bij het huis en is het onkruid weg? Er zijn ook dit jaar dertig groenbonnen te verdelen. Woont u/jij in één van twee genoemde wijken? Zorg dan dat de voortuin er goed, netjes en verzorgd bij ligt en wie weet wordt dit beloond met een groenbon. Deze maand juni is er nog alle tijd om nog wat extra tijd in de tuin te steken!

Foto: www.kicksfotos.nl