Open repetities bij vocaal ensemble Davanti

Aalsmeer – Tijdens de cultuur maand ‘Ik Toon’ presenteren Aalsmeerse amateur vereningen zich door middel van concerten en open repetities. Ook bij vocaal ensemble Davanti zijn belangstellenden van harte welkom! Want: Er is ruimte voor versterking in alle stemgroepen. De afgelopen periode is er door de elf leden en dirigente hard gewerkt aan een vernieuwd repertoire. Vooral a-capella (licht) klassieke muziek, drie, vier of zelfs nog meerstemmig. Binnen de muziek zoekt Davanti naar de mogelijkheden in de harmonie, de klank en de interpretatie maar vooral ook in het plezier en het genieten van het zingen met elkaar en het samen maken van mooie muziek.

De open repetities vinden plaats op dinsdagavond 6, 13 en 20 juni van 20.00 tot 22.00 in het dorpshuis van Kudelstaart. Davanti repeteert twee keer per maand met dirigente Ineke van Bemmelen, en eens per maand met een zangdocente voor de ‘kneepjes van het vak’ qua ademhaling en stem technieken.

Dus, heb je interesse in het zingen in een klein, gedreven en enthousiast gezelschap, hou je van een afwisselend repertoire en heb je enige zangervaring? Zoek dan eens contact met één van de elf van Davanti of kom vrijblijvend een keer luisteren of meezingen! Meer informatie en het programma van de ‘Ik Toon’ maand is te vinden op cultuurpuntaalsmeer.nl/agenda. Meer weten over Davanti? Kijk dan op www.davanti.nl