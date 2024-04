Open middag in Natuurtuin Bram de Groote￼

Uithoorn – Geniet zondagmiddag 5 mei van deze schitterende tuin vol bloeiers die met zoveel liefde en kennis door de vrijwilligers wordt bijgehouden. Hoor het boeiende verhaal over Bram de Groote, die aan de basis stond van deze bijzondere tuin. De Tuin Bram de Groote ligt aan de Boterdijk in Uithoorn en is sinds 1994 als natuurgebied in beheer bij Landschap Noord-Holland. De tuin omvat onder meer een boomgaard, een bloemenweide, een moerasbos, een flink aantal borders en een weiland. De werkgroep Tuin Bram de Groote is wekelijks bezig met het onderhoud van de tuin.Op de eerste zondag van april tot en met september is de tuin open voor bezoekers. Naast de open dagen is het mogelijk om op woensdagmorgen (de wekelijkse werkochtend van de vrijwilligers) tussen 9:00 en 12:00 uur in de tuin rond te kijken.

Lente in de tuin

Het is al volop lente in de tuin. De wilde hyacinten lopen op hun eind. Een heel bijzondere bloeier dit jaar is de ‘vaantjesboom’ of ‘zakdoekenboom’. Hij staat voor de werkschuur en is al vanaf de Boterdijk goed te zien. Het is dan ook meteen duidelijk waaraan deze boom zijn merkwaardige naam dankt. De bolvormige bloeiwijze wordt omgeven door twee geelwitte schutbladen van wel 10 cm die enigszins doen denken aan frisgewassen zakdoeken. De rododendron en azalea’s staan prachtig in bloei! Kortom, er valt weer veel te genieten.Het weiland zal dit jaar geen kalfjes of schapen huisvesten, maar wordt met sinusbeheer (een innovatieve maaimethode) omgevormd tot een bloemrijk hooiland, waar voor insecten veel lekkers is te vinden. De tuin ligt in Uithoorn op de hoek van de Boterdijk en Elzenlaan en is op zondag 5 mei open van 13:00 tot 16:00 uur. De vrijwilligers ontmoeten je daar graag. Je kunt naar binnen via de zijingang van de tuin tegenover de werkschuur aan de Elzenlaan. Fietsen kunnen worden gestald bij de werkschuur. De toegang is gratis. Wanneer? Zondag 5 mei 2024 van 13.00 tot 16.00 uur. Ingang: via de zijingang van de tuin tegenover de werkschuur aan de Elzenlaan te Uithoorn. Verdere informatie via www.gaatumee.nl