Open Huis in het Johannes Hospitium in Wilnis

Regio – In de week van de Palliatieve Zorg houden zij een open dag voor iedereen die geïnteresseerd is in de zorg die zij bieden in het Johannes Hospitium in Wilnis. De deur staat open op zaterdag 19 oktober van 10.00 – 13.00 uur. U bent van harte welkom in het buurhuis aan de Vossestaart 2 in Wilnis.

Zij zijn als organisatie trots op hun vrijwilligers en medewerkers, die iedere dag klaar staan voor hun bewoners en hun naasten. Ze hebben naast de professionele medische zorg ook vaak behoefte aan extra aandacht, en dat is wat hun vrijwilligers kunnen bieden, in de vorm van ‘er zijn’. En dat willen ze tijdens hun Open Huis aan belangstellenden laten zien.

Zo aangenaam mogelijk

Ze denken aan vrijwilligers, die samen met een grote groep vrijwilligers hun steentje willen bijdragen om op allerlei gebied het verblijf van de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken, en aan eventuele toekomstige bewoners en hun naasten om te komen kijken hoe het er binnen de muren van het hospice aan toegaat. Er zijn medewerkers en vrijwilligers aanwezig om van alles over het hospice te vertellen. Over de criteria voor opname, maar ook over het vrijwilligerswerk. Het gastvrouwenteam bijvoorbeeld is dringend op zoek naar gastvrouwen. Ook in de zorg hebben ze altijd vrijwilligers nodig, het gaat hier om zorg rondom het bed. Kortom, kom een kijkje nemen op zaterdag 19 oktober, de koffie staat klaar!

