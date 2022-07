Open Dag Tuin Bram de Groote

Regio – De Tuin Bram de Groote ligt aan de Boterdijk in Uithoorn en is sinds 1994 als natuurgebied in beheer bij Landschap Noord-Holland. De tuin omvat onder meer een boomgaard, een bloemenweide, een moerasbos, een flink aantal borders en een weide, waar in de zomer kalfjes grazen. De werkgroep Tuin Bram de Groote is wekelijks bezig met het onderhoud van de tuin. Op de eerste zondag van april tot en met september is de tuin open voor bezoekers. Naast de open dagen is het mogelijk om op woensdagmorgen (de wekelijkse werkochtend van de vrijwilligers) tussen 9:00 en 12:00 uur in de tuin rond te kijken.



Welkom

Zondag 7 augustus bent u dus weer van harte welkom. Augustus in de oogstmaand en dat geldt zeker voor de Tuin Bram de Groote. De pruimentijd is voorbij, maar appels en peren zijn er nog volop. Vooral de kweepeer met zijn donzige schil is prachtig om te zien.

In de border is nog volop te genieten van bloeiende planten zoals wilde bertram, zeepkruid, ezelsoor, guldenroede en kaardenbollen. Langs alle oevers is de kattenstaart, een echte bijen- en vlinderplant met paarsrode bloemen terug te vinden.

Kortom, er valt weer veel te genieten. De vrijwilligers van de tuin staan voor u klaar voor een nadere toelichting bij al het moois. Een bezoek aan deze schitterende tuin vol bloeiers, die met zoveel liefde en kennis bijgehouden wordt, is zeer de moeite waard.

De tuin ligt in Uithoorn op de hoek van de Boterdijk en Elzenlaan en is open van 13-16 uur. De toegang is gratis. Ingang: via de zijingang van de tuin tegenover de werkschuur aan de Elzenlaan. Er is weinig parkeergelegenheid bij de tuin, maar op de Watsonweg kunt u vast terecht.

Fietsen kunnen worden gestald bij de werkschuur.