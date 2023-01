Open dag Crash Museum voor nieuwe vrijwilligers

Aalsmeerderbrug – Op zaterdag 28 januari vanaf 12.00 uur houdt het Crash Luchtoorlogs- en Verzetsmuseum ’40-‘45 een open dag om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Het museum is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer, onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Het hele museum draait volledig op vrijwilligers. Door de vergrijzing, maar ook door de grootse toekomstplannen van Crash, heeft het huidige vrijwilligersteam nieuwe collega’s nodig. Vrijwilligers zijn inzetbaar op velerlei terrein, zoals rondleiders, catering, ICT-specialisten, facilitaire dienst, handige klussers en nog veel meer. Er is veel afwisseling door bezig te zijn met één of meer van deze taken.

De werkzaamheden liggen voornamelijk in het weekend, maar belangrijk om te weten is dat het niet elk weekend zal zijn en in overleg. Op woensdag zijn de vrijwilligers in het museum om activiteiten te bespreken en de activiteiten die niet tijdens openingstijden kunnen worden gedaan, uit te voeren.

Men krijgt een interne opleiding omdat niet iedereen al meteen alles weet van alle prachtige objecten die het museum herbergt. Tijdens de open dag krijgen belangstellenden eerst een presentatie over wat het Crash museum is en over de toekomstplannen. Daarna wordt informatie gegeven over de behoeften en of deze in lijn liggen met de verwachtingen van de mogelijk nieuwe vrijwilligers. Dat wordt gevolgd door een korte rondleiding door het museum en afgesloten met een hapje en drankje. Tijdens de open dag zijn er veel vrijwilligers aanwezig waaraan de belangstellenden alles kunnen vragen. Bij vertrek krijgt men een klein presentje mee.

Altijd al eens gedacht vrijwilligerswerk te doen en nooit de stap gezet? Dan is dit een geweldige kans. Belangstelling? Aanmelden kan bij: Herman van Golberdinge (vrijwilligerscoördinator): hermanvang@crash40-45.nl.