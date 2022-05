Open avonden bij Creatoonkoor Abcoude

De Ronde Venen – Samen zingen kan gelukkig weer! En dat is maar goed ook, want het is gezond en je wordt er vrolijk van. Creatoonkoor opent zijn deuren op woensdagavond 1 en 8 juni. Iedereen mag komen luisteren en meezingen! Ze laten je iets horen uit hun vaste repertoire, maar ook zullen ze met elkaar een aantal canons doen en een twee- of driestemmig lied zingen.

De open repetitie is onderdeel van de nationale openkorenweken waarin alle Nederlandse koren de deuren openzetten en zichzelf en het weer samen zingen op de kaart zetten. In de periode van 14 mei t/m 12 juni kun je op een online korenkaart zien waar er allemaal wordt gezongen. (www.kbzon.nl)

De inloop is vanaf 19.45 uur met iets lekkers. Om 20.00 uur starten ze in de bovenzaal van het Piet Mondriaangebouw, Broekzijdselaan 46, Abcoude en om 21.45 uur sluiten ze de avond af. Het Creatoonkoor, onder de inspirerende leiding van dirigent Sadhu Bolland, is een groep enthousiast zingende vrouwen uit Abcoude en omgeving. Bij speciale gelegenheden treden ze op. Het repertoire is gevarieerd: pop, wereldmuziek en soms een vleugje klassiek. Altijd mooi en fijn om samen te zingen. Het koor draagt zijn steentje bij aan sfeervolle en ludieke projecten en is initiatiefnemer van het korenfestival BeKOORlijk Abcoude. Je bent van harte welkom! Fijn als je vooraf belt of mailt dat je wilt komen. Bel 06-33923838 of mail naar creatoonkoor@gmail.com. Zie ook: https://creatoonkoor.blogspot.com.