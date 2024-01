Open avond Fotoworkshop De Ronde Venen￼

Sinds een aantal jaren organiseert Fotoworkshop De Ronde Venen een Open avond in januari met een gastspreker. Dit keer is de Vinkeveense fotograaf Marcel van Balken uitgenodigd. In binnen- en buitenland heeft hij diverse prijzen in de wacht gesleept. Het thema van deze avond zal zijn “Conceptuele fotografie”. Marcel zal tijdens de presentatie vertellen hoe hij met zijn eigen creatieve fantasie een verhaal op beeld vastlegt. Voorbeelden van foto’s in zowel zwartwit als kleur, en tevens digitale foto’s maar ook analoge foto’s zullen het thema nog duidelijker maken. Op deze avond is elke fotoliefhebber welkom, zowel beginners als gevorderden in de fotografie. Maandag 15 januari, in De Willisstee, Pieter Joostenlaan 24, Wilnis. Aanvang presentatie 19.45 uur – zaal open om 19.30 uur