Open 25+ toernooi bij Tennis Club Qui Vive

Uithoorn – De Kwakel – Van zaterdag 26 augustus t/m zondag 3 september a.s. organiseert TC Qui Vive voor de 26e keer het Qui Vive Open 25+ Toernooi. Dit toernooi staat in de wijde omgeving van Uithoorn en De Kwakel bekend als een sportief gezellig toernooi met mooie spannende wedstrijden, iedere avond heerlijk eten, de traditionele wijn- en kaasproeverij op de donderdag, en een heerlijke BBQ op de vrijdag. Door de week heen kun je lootjes kopen voor de loterij die in het finaleweekend plaatsvindt. Er zijn mooie prijzen te winnen, beschikbaar gesteld door lokale bedrijven en verenigingen.

Je speelt minimaal twee wedstrijden per categorie én inmiddels niet meer weg te denken is er altijd op de finalezondag een gevarieerd finalistenontbijt, zodat alle finalisten met een goed gevulde maag aan hun laatste wedstrijd(en) kunnen beginnen.

Inschrijven

Velen hebben zich dan ook alweer ingeschreven. Jij nog niet? Je kunt je nog inschrijven t/m donderdag 17 augustus a.s. Dit kan via https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/CE3537FE-0414-4A13-93C2-D1F7998F96FB of via www.toernooi.nl en zoek dan even op ’25+ Qui Vive’.

In het weekend zijn de wedstrijden overdag en doordeweeks worden de partijen ’s avonds gespeeld.

Clubkampioenschappen 2023

Het is druk bij Qui Vive, want na een weekje rust volgen van 9 t/m 17 september de Clubkampioenschappen. Alle seniorleden van Qui Vive mogen meedoen aan dit gezellige toernooi, om te bepalen wie clubkampioen wordt in de diverse onderdelen. Ook hiervoor staat de inschrijving inmiddels open. Je kunt dit toernooi ook terugvinden op www.toernooi.nl.