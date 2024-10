Op zoek naar gitaartalent

Regio – Speel jij graag gitaar? Dit is je kans om op het podium te staan! De gitaar challenge wordt georganiseerd door Stichting Klassiek in De Ronde Venen. Iedereen vanaf 7 t/m 21 jaar met ervaring in het spelen van akoestische of elektrische gitaar kan meedoen. Of je nu een echte ‘guitar hero’ bent, of nog niet zo lang speelt, iedereen mag meedoen aan deze challenge. Je doet een gooi naar het winnen van één van de drie plekken die er te verdelen zijn. De winnaars van deze plekken mogen spelen in het voorprogramma van de professionele gitarist Stefan Gerritsen op zondagmiddag 20 oktober a.s. in De Morgenster in Vinkeveen.

Stefan is een veelzijdige klassieke gitarist en speelt in binnen- en buitenland, met verschillende ensembles en als solist. Daarnaast nam hij deel aan vele internationale gitaar-festivals en won diverse prijzen op concoursen o.a. met duo Verso. Kijk vooral eens op zijn website: stefangerritsen.com.

Deelname is gratis. Je kunt je video-opname van max. twee minuten tot 10 oktober insturen en de uitslag zal 14 oktober bekend worden gemaakt. Stuur je video-opname via de mail naar: klassiekinderondevenen@gmail.com.

Heb je vragen, of wil je alvast kaartjes bestellen? Kijk dan op de website: www.klassiekinderondevenen.nl, of stuur een mail naar klassiekinderondevenen@gmail.com.

