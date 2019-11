Op weg naar het sportakkoord van Uithoorn

Ruim 40 vertegenwoordigers van sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, bedrijven, gemeente, welzijns- en zorginstellingen waren op woensdagavond bijeen in Brede School Legmeer.

Er werden veel ideeën verzameld voor het in februari 2020 te sluiten lokale sportakkoord. Ook jij kunt meekijken en meediscussiëren door een inlog aan te vragen voor de app XiBE.

Wethouder Jan Hazen was enthousiast “ik zie een grote groep betrokken personen en denk dat er veel mogelijk is. Stel je voor dat al deze partijen afspraken gaan maken over hoe Uithoornaars door nauwe samenwerking nog beter kunnen sporten in Uithoorn!”. Hij vertelde dat de gemeente de informatie die tijdens het akkoord wordt verzameld wil gaan gebruiken voor een nieuwe sportnota die voor 2020 op de rol staat.

Voorbeeld

Mooi voorbeeld van een idee dat werd geopperd was een Uithoornse Sportpas die het mogelijk maakt om laagdrempelig kennis te maken met verschillende sporten. Maar ook werd er voorgesteld om meer samen te werken op taken die verenigingen nu allemaal afzonderlijk doen. Denk aan onderhoud, schoonmaak, werven van vrijwilligers, etc.

Wil je weten welke ideeën er allemaal besproken zijn? Heb je zelf suggesties? Wil je ook meepraten? Dat kan!

Niet alleen zijn er werkgroepen gevormd rond de vier thema’s en zal er in januari een tussenbijeenkomst plaatsvinden. Ook is de app XiBE beschikbaar om via een telefoon, tablet of computer mee te kunnen doen. Stuur dan een mail naar marco@bureaumdj.nl, hij kan ervoor zorgen dat je ook een login ontvangt.