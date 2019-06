Op vakantie? Meld het bij de politie

Aalsmeer – Gaat u op vakantie? Inbrekers hebben nooit vakantie en maken juist van die periodes gebruik om bij onbewoonde woningen in te breken. Reden om preventief maatregelen te treffen, zoals het goed beveiligen van de woning. Maar, er is meer mogelijk. Als u in Aalsmeer of Uithoorn woont kunt u gebruik maken van de vakantieservice van de politie. Tijdens de vakantie zal de politie een extra oogje in het zeil houden. Er wordt meer gesurveilleerd in de betreffende wijken.

Gebruik maken van de vakantieservice van de politie is eenvoudig. Stuur een email met hierin adresgegevens, de afwezigheidsperiode en het waarschuwingsadres of sleutelhouder (inclusief telefoonnummer) waarmee contact op kan genomen bij onraad naar intake.service.aalsmeeruithoorn.politie.nl. Aanmelden voor het vakantieproject kan natuurlijk ook bij de politiebureau’s in Aalsmeer en Uithoorn.

Fijn dat deze extra controle mogelijk is. Het geeft een stukje meer rust tijdens de welverdiende vakantie. Snel nog even aanmelden dus!