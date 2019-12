Op de fiets naar ‘laatste werkdag’

Aalsmeer – Het was maandag 30 december weer de laatste werkdag van het jaar en dit betekent in Aalsmeer feest vieren met elkaar in een horecagelegenheid. Dit bezoek aan de ‘kroeg’ lijkt ieder jaar groter te worden. Begonnen met een drankje, maar inmiddels gegroeid tot feesten met optredens van bands, zangers en dj’s in nagenoeg alle horecatenten in de gemeente.

Buiten in de rij staan en wachten tot een plekje vrij komt, is deze dag een ‘normaal’ straatbeeld geworden, evenals tenten en extra toilet-voorzieningen rondom de horeca-gelegenheden. Maar, het opvallendst is toch wel het populairste vervoermiddel deze dag. In de auto stappen de feestvierders niet, sommigen kopen lopend, maar de meesten pakken de fiets en dit levert rijen met fietsen rondom de ‘kroegen’ op.

Voor inwoners inmiddels een ‘vertrouwd’ straatbeeld tijdens de viering van de laatste werkdag, maar buitenstaanders staan nog wel eens te knipperen met de ogen: “Wat is hier aan de hand?” Het antwoord levert veelal nog meer verbazing op: “Laatste werdag vieren?” Ja, dat doen ze in Aalsmeer en het mag inmiddels wel een traditie genoemd worden.

Dat de laatste werkdag dit keer op een maandag viel, leek niemand te deren. Ook dit jaar overal weer ‘volle bak’, veel gezelligheid en, buiten wat kleine irritaties, weer prima verlopen.