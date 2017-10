Ook nieuwe woningen in De Ronde Venen zonder gas

De Ronde Venen – Vanaf heden worden nieuwbouwwoningen in de regio Utrecht in principe zonder aardgasaansluiting gebouwd. 14 gemeenten in de regio Utrecht zijn het erover eens: Vanaf heden worden nieuwbouwwoningen in de regio Utrecht in principe zonder aardgasaansluiting gebouwd. Zij brengen dit gezamenlijke statement op de Dag van de duurzaamheid.

‘In 2050 een CO2-arme samenleving’, luidt de kabinetsdoelstelling in de Nationale Energieagenda. In deze Nationale Energieagenda is vastgelegd dat alle woningen ‘van het aardgas af moeten’. Dat is een enorme opgave. Toch worden er jaarlijks in Nederland nog 150.000 nieuwbouwwoningen op het gasnet aangesloten. Netbeheerders zijn genoodzaakt te investeren in gasleidingen die maar kort gebruikt zullen worden.

Energie

“Dat kan anders; juist bij nieuwbouw is het relatief eenvoudig om vanaf het begin alleen gebruik te maken van hernieuwbare energie”, vindt een aantal gemeenten in de regio Utrecht (Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, IJsselstein en Zeist). “En met ons de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de netbeheerders, enkele bouwbedrijven, branchevereniging Uneto-VNI en milieuorganisaties.”

Aansluitplicht

“Het Rijk streeft ernaar de aansluitplicht voor aardgas te schrappen. De huidige wetgeving moet daarop nog worden aangepast. Een initiatiefwet is hiervoor inmiddels ingediend. We willen als Utrechtse gemeenten de behandeling van deze wet niet afwachten, maar nu al handelen in de geest van de wet. Daarom brengen we vandaag – op de dag van de duurzaamheid – dit statement gezamenlijk. Een gezamenlijk statement geeft een duidelijk signaal af aan de projectontwikkelaars in deze regio en voorkomt onnodige investeringen in het gasnet”, aldus de 14 gemeenten.

Op de foto: wethouder Erica Spil van de gemeente Bunnik (oud wethouder van de gemeente De Ronde Venen), een van de aanjagers om de overige college ervan te overtuigen dat dit gezamenlijke statement belangrijk is.