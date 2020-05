Ook geen dorpentocht

Regio – Ook de fietstocht van Stichting Dorpentocht is geveld door het coronavirus en gaat dit jaar, gepland voor zondag 7 juni 2020, niet door. Het zou de 43e jaar op rij worden, helaas. De voorbereidingen waren al in volle gang. De twee routen (35 km en 55 km) met routebeschrijving en startposten waren klaar. Er waren goede afspraken met het nieuwe Goede Doel, Stichting Opkikker. Wat nog restte waren de bestellingen van folders en vaantjes. Maar vanwege alle coronaperikelen heeft het bestuur dat gelukkig zonder financiële consequenties tijdig stop kunnen zetten. In 2020 dus geen Dorpentocht, maar begin volgend jaar worden de voorbereidingen opgestart voor de 43e editie van deze fietstocht op zondag 6 juni 2021. Zet deze datum vast in uw agenda.