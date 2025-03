Ontroerende contactmomenten door de Cradle in Careyn Maria-Oord

Vinkeveen – Er bestond al langere tijd een wens om voor de bewoners van Careyn Maria-Oord de cradle aan te schaffen. “En we kunnen trots melden dat dit gelukt is door sponsoring vanuit Careyn Zorgfonds en Stichting Vrienden van Maria-Oord”, vertelt een enthousiaste Esther de Jong-Van Leeuwen, medewerker Welzijn Careyn Maria-Oord.

Uniek en handgemaakt

De Cradle is een prachtig vormgeven houten muziekinstrument, elke Cradle is uniek en handgemaakt. De naam Cradle is afgeleid van het Engelse woord Cradle, wat staat voor wieg. (De Cradle kan ook wiegen). Op de Cradle zitten geleidingsplaten en in het midden van de Cradle zit de elektronica voor het geluid. Wanneer twee mensen ieder een hand op het houten instrument leggen en elkaar tegelijkertijd aanraken, worden onderlinge aanrakingen omgezet in geluidsfragmenten en klanken. De manier van aanraken is van invloed op de voorgebrachte geluiden. Hierdoor ontstaat een aanleiding om fysiek contact met elkaar te maken. En fysiek contact is niet voor niets. Door aanrakingen wordt het ‘knuffelhormoon Oxytocine aangemaakt, waardoor mensen zich prettiger voelen en een vergroot gevoel van verbinding ervaren.

Ontmoeting en echte verbinding

De Cradle kan voor alle doelgroepen gebruikt worden, het is contact zonder woorden door middel van aanraking. De Cradle kan zowel individueel als in groepsverband ingezet worden. Inmiddels is er een workshop gegeven door Ingrid, medewerker van de Cradle. Hieraan namen zorgmedewerkers, woonassistenten, cliëntenraad en psychologen deel. Na een uitgebreide uitleg, is er daarna volop geoefend op de Cradle. Er kwamen mooie contactmomenten uit. Inmiddels wordt de Cradle ingezet als individuele activiteit, waar al mooie, ontroerende contactmomenten zijn ontstaan. De komende tijd zullen we de Cradle laten rondgaan over alle afdelingen, zodat iedereen het kan ervaren en de Cradle breed ingezet kan worden.

De Cradle zorgt voor ontmoeting en echte verbinding, als de juiste woorden niet meer gevonden kunnen worden. Foto: aangeleverd.