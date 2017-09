Ontdek een museum dit weekend!

Aalsmeerderbrug – Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 heeft oktober uitgeroepen tot kindermaand. Kinderen tot en met 12 jaar hebben deze maand gratis toegang tot het museum in Fort Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460.

Voor de kinderen is er een speurtocht die ze naar alle ‘hoeken en gaten’ in de tentoonstelling brengt. Een klein prijsje ligt in het verschiet! Voor de ouders of begeleiders is het 2e kopje koffie of thee gratis. Naast de tentoonstelling in het Fort heeft het museum ook nog een hal waar het beroemde Engelse jachtvliegtuig de Spitfire is te zien.

CRASH vindt het belangrijk dat in deze Kindermaand specifiek aandacht zal worden besteed aan de jongste generatie. Motto is ‘Leren niet te vergeten, niet vergeten te leren’ en het museum zet hierin een stap die erop gericht is vooral ook heel jonge mensen iets mee te geven over de waanzin van oorlog die zoveel slachtoffers heeft gemaakt en waarin zoveel offers zijn gebracht. Maar er zal ook aandacht aan de bevrijding worden besteed waardoor nu immers in vrijheid geleefd wordt.

Museum bezoek

Wie nu denkt, zondag is het 1 oktober, direct naar het Crash Museum, heeft pech. Het museum is alleen op zaterdag geopend van 11.00 tot 16.00 uur. De hele maand oktober is de toegang dus voor kinderen gratis, ouders en begeleiders betalen 3,50 euro. Kijk voor meer informatie op www.crash40-45.nl.

Sous-Terre, Oude Raadhuis en Historische Tuin

Er zijn natuurlijk wel andere musea in Aalsmeer te bezoeken aanstaande zondag. In galerie Sous-Terre begint zelfs op 1 oktober een nieuwe expositie. ‘Highlight’ is het thema en bezoekers zijn welkom in de pompkelder tegenover de watertoren tussen 13.00 en 17.00 uur. De voorbezichtiging is zaterdag 30 september van 13.00 tot 17.00 uur.

In het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat kan kennis gemaakt worden met Aalsmeers talent. De tentoonstelling Amazing Amateurs laat beelden, tekeningen en schilderijen zien van talentvolle inwoners. Een aanrader! Zondag open van 14.00 tot 17.00 uur en gratis toegang. Ook overigens iedere donderdag, vrijdag en zaterdag geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Of ga de Historische Tuin ontdekken. Hier ligt voor kinderen een leuke speurtocht klaar. Ook op zondag geopend. Ingang via het Praamplein. Deze zaterdag 30 september is er een extra activiteit: Om 15.00 uur begint de veiling op de historische klok en kan publiek bieden op planten, fruit en groente.

Fijn weekend