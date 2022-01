Onrustige Oud en Nieuwviering in Uithoorn

Uithoorn – Ook dit jaar is het in Uithoorn weer zeer onrustig geweest en heeft de brandweer en de politie de handen vol gehad met grote en kleine incidenten. In de middag begon het al aan het Legmeerplein. Tot tweemaal toe is daar een buitenbrand uitgebroken. Een hoop afval werd in brand gestoken. De brandweer kwam ter plaatse samen met de politie. De groepen jongeren die op het plein liepen zorgden voor een grimmige sfeer. Nadat de brand geblust was zijn brandweer en politie weer vertrokken.

Grote brand

Oudejaarsavond rond 22.15 uur was een uitslaande brand ontstaan bij buurthuis ’t Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan. De vlammen sloegen metershoog uit het dak. De brandweer waarschuwde de omwonenden om ramen en deuren dicht te houden. Wat de brand heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk. Volgens een getuigen waren er kort voordat de brand uitbrak nog mensen aanwezig in het pand. Er is niemand gewond geraakt.

Weer Legmeerplein

Later op de avond werd de politie weer opgeroepen voor rellen bij het Legmeerplein. Daar werd zwaar vuurwerk in beslag genomen. Het vuurwerk werd aangetroffen in een kartonnen doos en een plastic tas. Van de Praktijkschool Uithoorn zijn enkele ramen gesneuveld, vermoedelijk door afgestoken vuurwerk. De teamleider explosievenverkenning (TEV) van politie is ter plaatse gekomen net als de Explosieven opruimingsdienst defensie (EODD). Een stuk van de straat is afgezet. Het vuurwerk is veiliggesteld en door de EOD elders tot ontploffing gebracht. (foto AS Media)