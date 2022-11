Onopvallende controles door politie in Aalsmeer

Aalsmeer – Op donderdag 17 november heeft de politie in een aantal wijken onopvallende controles gehouden. Meerdere agenten zijn in burger de wijken ingegaan. Er zijn diverse personen en voertuigen staande gehouden.

Op deze wijze kan de politie opvallend gedrag signaleren en dit vervolgens door collega’s in uniform verder laten uitzoeken. “Zo kunnen wij op verschillende manieren onze wijken veilig houden”, aldus de politie.

Mochten inwoners opvallend gedrag signaleren, dan worden zij gevraagd dit door te geven aan de politie. Onthoud hierbij eventuele voertuigen, kentekens, personen en uiterlijke kenmerken.

In de aankomende maanden is de politie voornemens meer controles, zowel opvallend als onopvallend, te gaan houden in Aalsmeer en in Uithoorn.

De politie is bereikbaar via 112 (spoed), 0900-8844 (algemeen) en 0800-7000 (anoniem).