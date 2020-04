Online lezen en leren met de bibliotheek

Aalsmeer – Inwoners van Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen moeten het even zonder de fysieke bieb doen, maar online is de Bibliotheek 24 uur per dag geopend voor iedereen. De Online Bibliotheek heeft duizenden e-books, luisterboeken en een veelzijdig aanbod aan workshops en programma’s voor alle leeftijden. Een deel is ook gratis te gebruiken.

“We missen onze bezoekers en willen heel graag in contact blijven. Met ons digitale aanbod hopen we inwoners iets moois te kunnen geven in deze gekke tijd. Onze medewerkers zitten telefonisch klaar om daar bij te helpen,”, aldus Daphne Janson, directeur van de Bibliotheek Amstelland.

#ikleesthuis in coronatijd

Met 28.000 e-books en 3.700 luisterboeken hoef je je thuis niet te vervelen. Je komt boeken voor alle leeftijden tegen, met bestsellers als het e-book ‘De meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman of het luisterboek ‘Grand Hotel Europa’ van Ilja Leonard Pfeijffer. De Bibliotheek biedt nu een #ikleesthuis-abonnement aan, waarmee je 4 maanden leest en luistert voor 14 euro. Jeugdleden zijn gratis lid.

Gratis lezen met ThuisBieb-app

Lezen is een basisbehoefte, zeker nu. En daarom geeft de Bibliotheek een deel van de collectie vrij aan niet-leden. Deze week is de ThuisBieb gelanceerd, een app waarmee je 100 e-books direct kunt lezen op je tablet of smartphone. De Luisterbieb-app heeft eveneens extra gratis luisterboeken.

Leuke en leerzame dingen doen thuis

Nu de scholen en kinderopvang gesloten zijn, zijn gezinnen op zoek naar educatieve activiteiten voor thuis. Via de bieb kan je online schoolvakken oefenen (Einstein Junior), voorleesfilmpjes bekijken (de Voorleeshoek), oefenen met lezen (Yoleo) of e-books lenen. De Maakplaats geeft iedere woensdag een online workshop. Ook volwassenen kunnen zich blijven ontwikkelen, met 130 gratis cursussen, een online poëziecafé en voordrachten van schrijvers.

Bekijk het complete aanbod op www.debibliotheekamstelland.nl/online. De Bibliotheek is telefonisch bereikbaar, maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.