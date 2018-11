Ongewenste vuilstort bij de Zuiderkerk

Aalsmeer – De plannen voor de herinvulling van de Zuiderkerk zijn in volle gang, er komen zorgwoningen voor ouderen en de projectontwikkelaar kreeg tijdens de presentatie-avond begin dit jaar vooral positieve geluiden te horen. “Snel beginnen maar”, zo werd gezegd en begrijpelijk want de kerk glijdt verder af, wordt steeds meer een bouwval en, heel vervelend voor omwonenden, het terrein in de Cyclamenstraat wordt nu ook gebruikt als vuilstort.

Er zijn bouwresten gedumpt, tassen, stoelen en ander afval achtergelaten. De berg lijkt te groeien en dit is natuurlijk niet de bedoeling. “Het wordt met de dag meer”, laat een omwonende weten via twitter aan Meerlanden en doet daarbij het verzoek om de vuilstort op te doeken oftewel de troep op te ruimen om verdere groei van de ‘afvalberg’ te voorkomen.

Oude fietsen en affiches

De buitenruimte netjes en veilig houden, is ook het streven van de gemeente. Vorige week kondigde het college aan de oude reclamezuilen te gaan vervangen en aan de slag te gaan met achter gelaten autowrakken. Hierop volgden enkele opmerkingen: Ga ook handhaven op oude fietsen, die her en der slingeren in de gemeente, en laat ‘illegale’ affiches met hierop aankondigingen van evenementen die al een tijdje terug hebben plaatsgevonden verwijderen. Werk aan de winkel dus voor de gemeente om daad bij woord te voegen!

‘Groen’ en ‘grijs’

Blij is de gemeente in deze overigens met medewerking van inwoners. Tijdens het dorpsoverleg afgelopen maandag 5 november in Kudelstaart was wethouder Wilma Alink-Scheltema korte tijd te gast en zij gaf aan dat de nieuwe bestuurders inwoners meer willen betrekken bij plannen en maatregelen. De wethouder heeft onder andere ‘groen’ in haar portefeuille en collega-wethouder Robert van Rijn ontfermt zich over het ‘grijs’ in de openbare ruimte. De twee gaan om de tafel en kunnen ook aan de slag, er is namelijk 500.000 euro extra gereserveerd om ‘groen’ en ‘grijs’ mooier te maken!