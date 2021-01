Onderzoek explosies bij Poolse supers in volle gang

Aalsmeer – Enkele dagen na de aanslag op de Poolse supermarkt in december in de Ophelialaan zijn door de politie camera’s geplaatst rond het pand. Naast deze 24-uurs bewaking surveilleert de politie regelmatig, zowel zichtbaar als onzichtbaar. Na de explosie in een Poolse supermarkt in Tilburg van zondag 3 op maandag 4 januari worden de controles opgevoerd.

Herhaling en onrust

Burgemeester Gido Oude Kotte heeft daags na de explosie en de brand in de nacht van 7 op 8 december, die de supermarkt verwoestte, maar ook een bovenwoning onbewoonbaar maakte, twee naastgelegen winkels flinke schade toebracht en een auto rijp voor de sloop maakte, het pand gesloten vanwege het gevaar voor herhaling en omdat er grote onrust is in de buurt. Hoe lang de supermarkt nog dicht moet blijven, hangt grotendeels af van het nog lopende onderzoek door de politie.

Gecoördineerde actie

Naast de explosie in Aalsmeer zijn er in december ook aanslagen gepleegd op Biedronka winkels in Heeswijk-Dinther en twee keer bij dezelfde super in Beverwijk. Er is een vermoeden dat de explosies gerichte acties zijn, maar het onderzoek door de politie is nog in volle gang. Er is een team opsporing geformeerd waarin eenheden van de politie Amsterdam, waar Aalsmeer onder valt, en Noord-Holland samenwerken. Uiteraard heeft het team ook direct na de explosie in Tilburg contact opgenomen met de politie Zeeland-West Brabant. Er worden overeenkomsten gezien tussen de nu vier explosies bij Poolse supermarkten. Er wordt uitgegaan van een gecoördineerde actie specifiek gericht tegen de supermarkten. Een aantal ondernemers denkt dat de explosies het werk zijn van concurrenten.

Twaalf winkels

Het overgrote deel van de Poolse supermarkten in Nederland is in Iraaks-Koerdische handen. De Poolse supermarkten met de naam Biedronka (Pools voor lieveheersbeestje) in Aalsmeer en Beverwijk zijn eigendom van Mohamed Mahmoed, de winkel in Tilburg draagt een andere naam (Warszawa), maar is wel eigendom van een familielid van deze ondernemer, Taha Mahmoed. Samen met familieleden bezit Mohamed Mahmoed twaalf Poolse supermarkten in Nederland. De Biedronka-winkel in Heeswijk-Dinther heeft een andere eigenaar. Biedronka is een populaire supermarktketen in Polen met duizenden winkels. In Nederland opereren onafhankelijke winkels veelal onder deze naam. Ze zijn niet persé onderdeel van deze keten en worden niet door dezelfde personen beheerd.

Foto: De uitgebrande Poolse supermarkt in de Ophelialaan.