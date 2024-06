Onderscheiding WatertorenMunt uitgereikt

Leimuiden — Op vrijdag 21 juni is tijdens de Boatshow Hollandse Plassen bij Kempers Watersport aan de Westeinderplassen, de nieuwe website van het Ondernemers Platform Hollandse Plassen (OPHP) officieel onthuld door burgemeester Gido Oude Kotte, in aanwezigheid van vele genodigden.

Na de onlangs ondertekende samenwerkingsovereenkomst van de gemeenten Aalsmeer, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, De Ronde Venen, Haarlemmermeer, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Teylingen, Voorschoten en gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland zetten deze overheidsorganisaties zich in om gezamenlijk het Hollandse Plassengebied verder te versterken. Het Hollandse Plassengebied kan in belangrijke mate bijdragen aan de maatschappelijke opgaven omtrent onder andere klimaat-, water-, biodiversiteit- en energieopgaven, brede welvaart en economie. Dit markeerde een belangrijke stap vooruit voor de ondernemers en watersportliefhebbers in de regio.

Deze nieuwe website, van het OPHP, een initiatief van Wendy Verbeek, biedt een moderne en gebruiksvriendelijke ervaring van De Hollandse Plassen voor bezoekers en ondernemers. Wendy Verbeek gaf tijdens de onthulling een toelichting op het ontwerp en de functionaliteiten van de website, die dient als een centrale hub voor informatie en netwerken in de Hollandse Plassen-regio.

Na de onthulling van deze website volgde de officiële overhandiging van het nieuwe Hollandse Plassen magazine, welke ook digitaal te lezen zal zijn op de website. De heer Bart Carpentier Alting, voorzitter van het OPHP, overhandigde het eerste exemplaar aan burgemeester Oude Kotte. Dit magazine biedt een rijke verzameling aan verhalen, informatie en visuele impressies van de regio.

Aansluitend daarop overhandigde Wendy Verbeek, namens het bestuur van de Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie (SAWP), het nieuwe MeerWesteinder magazine aan de burgemeester. Dit magazine richt zich specifiek op de Westeinderplassen en bevat allerhande watersport artikelen en prachtige fotografie, die de unieke schoonheid en mogelijkheden van dit watersportgebied benadrukken. Dit magazine is door heel Aalsmeer en op verschillende locaties binnen de Hollandse Plassen, gratis te verkrijgen en tevens digitaal te lezen op meerwesteinder.nl.

Na de onthulling van de website en het overhandigingen van de magazines heeft het bestuur van de SAWP twee zeer gewaardeerde leden in het zonnetje gezet met de uitreiking van de prestigieuze WatertorenMunt. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan personen die een significante bijdrage hebben geleverd aan de watersport, in het bijzonder aan de Westeinderplassen. De oorkondes werden omlijst door een prachtige speech van Arnaud Brouwer, voorzitter van de SAWP.

De eerste oorkonde was voor Peter de Wit, voormalig eigenaar van Zeilschool Aalsmeer. Peter is iemand die zijn leven heeft gewijd aan de watersport in Aalsmeer en omstreken. Hij begon in 1969 met slechts twee roeibootjes aan de Kudelstaartseweg. Hij had toen nooit kunnen vermoeden dat dit bescheiden begin 55 jaar later zou uitgroeien tot een professionele en bijzondere zeil-,surf-, SUP- en levensschool. Deze school wordt nu beschouwd als één van de meest toonaangevende zeilscholen in onze regio. Peter’s inzet reikte verder dan alleen de zeilschool. In 1997 was hij medeoprichter van de Stichting Waterkaart Aalsmeer, die later de naam Aalsmeer Westeinder Promotie kreeg. Hij speelde een cruciale rol in het uitbrengen van het eerste magazine in 1998, een project waaraan hij met hart en ziel werkte tot 2002. Maar ook zijn jarenlange bijdragen op de beurzen van De HISWA waren van onschatbare waarde. Als symbool van waardering en dankbaarheid heeft het bestuur van de SAWP dan ook besloten dat hij deze onderscheiding beslist verdiend heeft.

Helaas kon Peter de Wit door vakantie niet aanwezig zijn, maar zijn dochter Famke nam vol trots de oorkonde in ontvangst.

De tweede onderscheiding ging naar Jos Kempers van Kempers Watersport. Zijn bijdrage aan de watersport reikt verder dan zijn eigen onderneming. Als één van de eerste jachtmakelaars van Nederland, was hij een pionier in een vakgebied dat nu essentieel is voor de watersportindustrie. Hij heeft niet alleen zijn eigen bedrijf op de kaart gezet, maar ook Aalsmeer gepositioneerd als dé plek voor watersportliefhebbers in Nederland en daarbuiten. Daarnaast heeft hij zich jarenlang ingezet voor de HISWA op bestuurlijk niveau. Jos’ onvermoeibare inzet en passie voor de watersport, evenals zijn vermogen om anderen te inspireren, hebben Aalsmeer en de gemeenschap verrijkt. Hiervoor willen wij hem oprecht bedanken, want zijn bijdrage is van onschatbare waarde.

Tot slot was er nog een laatste verrassing. Leo van der Kolk van het grootste sloepen- en tenderplatform van Nederland, ‘Daemes & Heeren’, ontwikkelt al jaren prachtige sloepenroutes door heel Nederland. Deze routes, zijn niet alleen een route, maar vertellen een verhaal over het desbetreffende gebied en bevatten een souvenir dat treffend is voor de route. Samen met Wendy Verbeek heeft Leo nu ook een route ontwikkeld voor de Westeinderplassen, genaamd “Schalkse Poelen”. Deze route voert onder andere langs de iconische watertoren van Aalsmeer. Het bijbehorende souvenir in een cadeaudoosje bevat een watertoren van chocolade en aardbeien van marsepein, een verwijzing naar de aardbeien die ook kenmerkend zijn voor de vlag van Aalsmeer.

Het evenement was een groot succes en benadrukte de sterke gemeenschap en de dynamische ondernemersgeest die de Hollandse Plassen en de Westeinderplassen kenmerken. Het nieuwe platform en de magazines zullen zonder twijfel bijdragen aan de verdere promotie en ontwikkeling van dit prachtige gebied.

Foto: www.kicksfotos.nl.