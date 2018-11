Onderscheiding voor vier brandweermannen

Aalsmeer – De jaarlijkse korpsavond van de vrijwillige brandweer was afgelopen vrijdag 9 november in de kazerne aan de Zwarteweg. Er werden diploma’s uitgereikt aan een groot aantal leden van het korps en vijf jubilarissen zijn in het zonnetje gezet.

Heel bijzonder was dat deze avond ook nog eens vier brandweerlieden een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt hebben gekregen. Deze werden opgespeld door burgemeester Jeroen Nobel, die lovende woorden sprak over het korps. “Aanwezig bij de vrijwillige brandweer, dit jaar al 300 maal in actie voor een veilig Aalsmeer. Mooie club, landskampioen. Daar mogen we heel trots op zijn”, aldus de eerste burger op twitter.

Bedankt en vereerd met een Koninklijke Onderscheiding zijn Marco Boothof, Wilfred van Randwijk, John Grootscholte en Andrew Pommerel. Vier kanjers die zich al vele jaren inzetten voor een (brand)veilig Aalsmeer. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Een hele mooie en terechte beloning! Geweldig dat Aalsmeer zo’n mooi vrijwillig en trouw vrijwillig brandweerkorps heeft.

Nieuwe ‘bikkels’ kan het korps overigens altijd gebruiken. Er wordt elke maandagavond vanaf 20.00 uur geoefend in en rond de kazerne aan de Zwarteweg. Vrijwillig komen kijken is mogelijk en wordt gewaardeerd.

Foto: Van links naar rechts, sector manager operationele dienst Harm Dolk en de vier brandweerlieden die een Koninklijke Onderscheiding hebben gekregen Marco Boothof, John Grootscholte, Wilfred van Randwijk en Andrew Pommerel met in hun midden burgemeester Jeroen Nobel. Foto: www.kicksfotos.nl