‘Onderneming van het Jaar verkiezing’ van start

Aalsmeer – Ondernemen zit Aalsmeerders in het bloed. Met meer dan 4000 bedrijven in de gemeente heeft Aalsmeer één van de hoogste ondernemingsdichtheden in de regio. Iets om trots op te zijn. Deze ondernemers verdienen het om in het zonnetje te worden gezet. Dit wordt gedaan tijdens de tweejaarlijkse ‘Onderneming van het Jaar verkiezing’. Het doel van de verkiezing is om ondernemingen in Aalsmeer te stimuleren zich te presenteren. En daarnaast om andere ondernemers aan te zetten tot een duurzame, innovatieve en creatieve invulling van het ondernemerschap. Zet alvast in de agenda: 20 september de voorronde en 17 november de feestelijke finale-avond.

Nomineren

Voor deze verkiezingen kunt u bedrijven nomineren. Bent u of kent u een mooi bedrijf dat voor deze titel in aanmerking komt? Nomineer het dan via de website www.nieuwondernemendaalsmeer.nl. Aanmelden kan tot 3 juli 2023. De prijzen worden uitgereikt op de finale-avond.

Categorieën

De verkiezing bestaat uit vier categorieën: MKB klein (tot 25 fte), MKB groot (vanaf 25 fte), Starters (bedrijf is jonger dan drie jaar) en Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-ers).

Extra prijzen

Ook dit jaar zijn er weer twee extra prijzen. De ‘Innovatieprijs’ voor het bedrijf dat innovatief/creatief is omgegaan met zijn bedrijfsvoering en de ‘Publieksprijs’. Alle genomineerde bedrijven dingen mee voor deze prijzen, ook de bedrijven die afgevallen zijn tijdens de voorronde.

De ‘Onderneming van het Jaar’ verkiezing wordt georganiseerd door vrijwilligers in samenwerking met de initiatiefnemers gemeente Aalsmeer en Nieuw Ondernemend Aalsmeer.

Foto Gemeente Aalsmeer: Winnaars van de ondernemersverkiezing in 2021.